МВД РТ: водитель «БМВ», разгромивший часть улицы, обещал сам прийти в ГИБДД

Водитель BMW с московскими номерами, который разбил свою машину на Лево-Булачной улице сегодня утром, пообещал сам прийти в ГИБДД. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе полиции Татарстана.

Сегодня в социальных сетях распространили информацию о том, что Госавтоинспекция разыскивает водителя, который скрылся с места ДТП в центре города.

- Водитель действительно покинул место аварии. Госавтоинспекторам удалось с ним связаться. Он объяснил, что находится сейчас далеко, но завтра сам явится к инспекторам, – уточнили в полиции.

Напомним, рано утром в воскресенье 2 июня в центре Казани автомобиль "БМВ" протаранил металлические ограждения, установленные на тротуаре, а также снес столбы. Фотографии с места ДТП опубликовали в соцсетях очевидцы.