32-летний казанец утонул во время отдыха в Марий Эл

Вчера утром марийские водолазы подняли со дна озера тело утонувшего мужчины. Как выяснилось, он приехал на отдых из Казани.

Вызов на пульт оперативного дежурного Звениговского аварийно-спасательного формирования поступил утром 1 июня. Очевидцы сообщили, что на озере Яльчик утонул 32-летний мужчина.

На место происшествия выдвинулась водолазная группа Звениговской аварийно-спасательной группы. Были организованы водолазные поиски. Спустя некоторое время тело мужчины было найдено и поднято на берег. Погибшего передали сотрудникам полиции.