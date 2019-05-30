В Татарстане рыбаки подняли со дна пруда живого школьника

В Альметьевске в микрорайоне Урсала рыбаки спасли утонувшего школьника, который уже лежал на дне пруда, сообщили в ГУ МЧС о РТ.

Накануне в районе 13 часов два ученика второго класса 8 и 9 лет решили искупаться в пруду, но в какой-то момент начали тонуть. Их услышали двое рыбаков - Александр Попов и Игорь Бадеев, второй прыгнул в воду и достал сначала 9-летнего мальчика.

Затем он нащупал ногами на дне озера второго ребёнка, которого поднял со дна и оказал ему первую доврачебную помощь - положил утонувшего мальчика животом на согнутое колено и ударами по спине освободил лёгкие мальчика от воды.

Врачи доставили детей в больницу, а после отпустили домой.

Решается вопрос о поощрении рыбаков.