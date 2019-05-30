В Казани могут появиться столбы, раздающие Wi-Fi

В Казани президенту РТ Рустаму Минниханов показали столбы за 500 тысяч рублей, которые, в частности, могут раздавать Wi-Fi, выставка технологий прошла в "Корстоне". Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

- Это решение немецкой компании — "Умный столб". Он включает в себя функцию безопасности (например, можно вызвать полицию или службу безопасности). Здесь же видеокамера, освещение, Wi-Fi, — рассказали организаторы форума.

Столб представляет собой модульное решение, изначально он предоставляет освещение, но к нему можно добавить модули видеонаблюдения, тревожной кнопки с выводом сигнала в ситуационный центр полиции, модули беспроводного доступа в Интернет и многое другое.