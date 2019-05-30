Путин присвоил аэропорту Казани имя Габдуллы Тукая

Международному аэропорту "Казань" было присвоено имя поэта Габдуллы Тукая, указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, был был опубликован на портале правовой информации.

Другой татарстанский аэропорт - Бегишево - был назван в честь министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР Николая Лемаева.

президент Татарстана Рустам Минниханов написал, что голосовать в конкурсе имен для аэропортов Казани и Бегишево надо за писателя Габдуллу Тукая и химика Николая Лемаева. Напомним, ранее, что голосовать в конкурсе имен для аэропортов Казани и Бегишево надо за писателя Габдуллу Тукая и химика Николая Лемаева.

Отметим, по итогам конкурса главный аэропорт страны — московский "Шереметьево" — получил имя главного русского поэта Александра Пушкина. Всего в России переименовали 44 аэропорта.