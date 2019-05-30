ПСО «Казань» продолжит строительство космодрома «Восточный»

Производственно-строительное объединение «Казань» депутата Госсовета Равиля Зиганшина продолжит строительства космодрома «Восточный», подтвердили в пресс-службе объединения, уточнив, что расширенный комментарий даст позже госкорпорация «Роскосмос», заказчик строительства.

Напомним, в январе этого года «Роскосмос» расторг контракт с ПСО «Казань» на строительство стартового стола для ракет-носителей «Ангара» на космодроме Восточный стоимостью 38,7 млрд руб. Как отмечал вице-премьер России Юрий Борисов, такое решение стороны приняли по взаимному соглашению из-за тяжелого финансового положения подрядчика.

- Сейчас компания ведет переброску техники на дальневосточный космодром. Отдельные работы по строительству второй очереди уже начались,— заявил ТАСС собственный источник в строительной отрасли.

Источник также уточнил, что «проблемы компании, которые мешали исполнению контракта, удалось решить».