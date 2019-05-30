Спецоперация: в Казани на улице задержали сотрудников ГИБДД

В Казани накануне в ходе спецоперации Управления собственной безопасности МВД по РТ были задержаны сотрудники ГИБДД, фото и видео появились в соцсетях, подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент случился в Кировском районе, полицейским должны были передать 20 тысяч рублей, чтобы те не составили административный материал об отказе водителя проходить освидетельствование на состояние опьянения. Но сотрудников ГИБДД задержали.

Сейчас по данному факту идет проверка, в случае установления вины сотрудники ГИБДД будут уволены.