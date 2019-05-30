Под Казанью в авто нашли полкилограмма кокаина

В Верхнеуслонском районе Татарстана на посту полиции "Малиновка" в Volkswagen Polo нашли полкилограмма кокаина, информацию ProKazan.ru подтвердили в пресс-службе МВД по РТ.

24 мая в 16 часов полицейские с участием сил спецназа в ходе проверки автомобиля, за рулем которого были два казанца 25 и 28 лет, под днищем авто нашли сверток, где находились наркотические вещества. Всего там был кокаин в количестве 500,9 грамма, MDMA более 267 грамм и героин общей массой 143,3 грамма.

Было возбуждено дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

- Задержанные осуществляли поставки партий наркотиков в Республику Татарстан и Санкт-Петербурга, после чего сбывали наркотические средства с использованием сети Интернет, - уточнили в МВД.