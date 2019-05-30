Проходящие в Казани авиагонки будут последними из-за закрытия турнира

Казанский этап Red Bull Air Race 2019 года пройдет в последний раз, турнир, проходящий с 2003 года, будет закрыт.

Авиагонки будут закрыты, так как они не вызвали к себе «такого же интереса, как другие международные мероприятия». Этапы в Казани, Венгрии и Японии станут последними в истории соревнований.

Организаторы турнира поблагодарили всех пилотов, принимавших участие в Red Bull Air Race, команды, партнеров чемпионата и города, которые принимали гонки.

Напомним, в этом году авиагонки пройдут в Казани 15 и 16 июня.