В КФУ рассказали, как выжить при грозе

В КФУ рассказали, как избежать ударов молнии во время грозы, сообщили в пресс-службе вуза.

Завкафедрой квантовой электроники и радиоспектроскопии Института физики Мурат Тагиров напомнил, что наибольшую опасность молния представляет не для техники, а для человека, который является проводником электрического тока благодаря содержанию солей в крови и лимфе. Он назвал ложным представление об опасности разговора по телефону во время грозы.

- Телефон не притягивает разряды, он ловит электромагнитные волны, поэтому звонить по нему можно, - сообщил представитель КФУ.

Во время грозы опасно находиться рядом с высокими строениями или одиночными деревьями.

Также он посоветовал отключить электроприборы дома, чтобы избежать их возможного выхода из строя в случае удара молнии, а также закрыть окна, дабы в помещение не залетела шаровая молния.