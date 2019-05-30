В Татарстане утонул 13-летний школьник, купаясь в запрещенном месте

В Заинске утонул 13-летний школьник, купаясь в запрещенном месте. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел накануне около 16.00 часов.

- Подросток в компании друзей купался в запрещенном месте, отплыл от берега на 10 метров, нырнул и вынырнул, крикнул «Помогите!», после чего ушел под воду. Ребята пытались найти его под водой, но безуспешно, - рассказали в МЧС.

Напомним, что купальный сезон начинается с 1 июня. Сейчас в республике готовят официальные пляжи.

Ранее сообщалось, что в Казани заблокировали открытие пляжа "Нижнее Заречье", причина - его "плачевное состояние". Пляж был проверен сотрудниками ведомства, несмотря на то что купальный сезон открывается только в субботу, там уже отдыхают казанцы. При этом мест для отдыха на пляже не очень много — все захламлено бумажной и стеклянной тарой.