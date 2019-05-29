В Казани заблокировали открытие одного из самых популярных пляжей

В Казани заблокировали открытие пляжа "Нижнее Заречье", причина - его "плачевное состояние". Об этом сообщили в МЧС по РТ.

Сегодня пляж был проверен сотрудниками ведомства, несмотря на то что купальный сезон открывается только в субботу, там уже отдыхают казанцы. При этом мест для отдыха на пляже не очень много — все захламлено бумажной и стеклянной тарой.

Кроме того, в воде на пляже не было ограждений для детского купания. Также отсутствовали стенды с информацией для отдыхающих, где были бы обозначены правила купания.

Администрации пляжа поручили за 10 дней исправить все нарушения, но к 1 июня пляж точно открыт не будет.