В Казани задержанный сотрудник Росгвардии уволился за 3 дня до дела со взяткой

В Казани был уволен начальник отделения по контролю за детективной и охранной деятельностью управления Росгвардии РТ Сергей Романов, которого заподозрили в получении взятки. Впрочем, это случилось еще до всей этой истории, сообщили ProKazan.ru в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве сообщили, что Сергей Романов еще до возбуждения уголовного дела, 24 мая, подал заявление об отставке в связи с выслугой лет, оно было удовлетворено.

Также стало известно, что накануне вечером прокуратура отменила возбужденное ранее уголовное дело, а сотрудника Росгвардии отпустили на свободу, это было сделано "в связи с неполнотой проверки и отсутствием достаточных данных, указывающих на признаки преступления", отмечает "Бизнес Online".