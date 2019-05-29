5 быстрых реальных вопросов из ЕГЭ по математике

Накануне, 29 мая, школьники по всей России сдавали ЕГЭ по математике. Наша редакция решила пройти один из тестов в Интернете и поняла, что вопросы из задания А не такие и сложные, как казалось раньше.

Мы отобрали 5 вопросов из 20 из базового уровня, на которые смог ответить один из наших журналистов, который ненавидит этот предмет. Проверьте и вы свои знания. Калькулятором пользоваться можно!

Напишите в комментариях, сколько правильных ответов у вас вышло. Рекомендованное время для прохождения теста - до 4-5 минут.