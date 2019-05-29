В Казани отремонтируют одно из старейших каменных зданий в городе

В Казани отремонтируют одно из самых старых каменных зданий - Дом Дряблова, тендер на 110 млн рублей разместило ГИСУ РТ.

Дата окончания подачи заявок для участия в госзакупках — 13 июня, ремонт должен закончиться до 31 декабря 2019 года. Источник финансирования — бюджет Татарстана.

Напомним, здание было построено в 1760-е годы для купца Дряблова, в 1767 году здесь останавливалась Екатерина Вторая, потом здание было передано Дворянскому собранию и именно здесь , в гостинице Дворянского собрания в 1833 году останавливался А.С. Пушкин.