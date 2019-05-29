В Казани летом откроют новый пляж

В Казани летом появится новый официальный пляж, его организуют на озере Большое Лебяжье, сообщил накануне главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Всего в Татарстане на сегодня существуют 34 пляжа.

- По результатам проведенных технических освидетельствований, на сегодняшний день допущено только 16. По 11 пляжам от ответственных должностных лиц за эксплуатацию пляжей поступили обращения о переносе даты технического освидетельствования. Основная причина – низкий уровень воды, - сообщили в МЧС.

Также новые пляжи появятся около реки Карамалки (Камско-Устьинский район), обновят пляжи в Заинске, Мамадыше и около озера «Комсомольское» в Казани.