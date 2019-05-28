В Татарстане в 142 школах нет туалетов

В Татарстане в 142-х школах нет туалетов, еще в 244-х не имеют горячего водоснабжения. Об этом стало известно на встрече татарстанского актива Общероссийского народного фронта (ОНФ) с представителем центрального штаба, передает Inkazan.ru.

Деньги на исправление ситуации направлены, сообщил представитель ОНФ Андрей Медведев, но ничего было сделано, и средства вернули в бюджет.

Медведев предложил провести мониторинг, чтобы выяснить, во сколько обойдется ремонт таких школ.