6 красивых и малоизвестных усадеб Татарстана, куда можно съездить на выходных

Дом Даутова в селе Большая Атня

В селе Большая Атня есть одна красавица-усадьба, которой посчастливилось войти в архтектурно-культурное наследие РТ, быть реставрированной и музеефицированной. Это Дом Даутова XIX века.

Гатаулла Даутов родился 24 августа 1867 года. Был одним из богатейших атнинских купцов, состоял во II-й купеческой гильдии. Гатаулла имел две жены (до революции многоженство в России было разрешено), но при этом был бездетным. После революции хозяин усадьбы и его семья были раскулачены. В мае 1931 года в возрасте 64 лет Гатаулла Даутов был сослан в Сибирь, но до мест заключения так и не доехал - умер по дороге от сердечного приступа. Дом перешел в собственность государства.

В советские времена дом купца использовался как коммунальная квартира. Тут располагался районный военкомат, потом общежитие. За многие десятилетия эксплуатации состояние купеческого дома стало удручающим.

Деревянный декор фасада сейчас отреставрирован. За несколько прошедших с момента реставрации лет новые доски пропеклись на солнце, свежая краска обветрилась и здание получило натуральный и характерный исторический вид.

Музей с недавнего времени начал проводить экскурсии и даже завел страницу в соцсетях. Внутри можно посмотреть на зал религии, предметы быта, зал искусства, женскую половину дома, оранжерею и многое другое.

Источник - glazelki.livejournal.com

Как добраться: Большая Атня находится в 70 километрах к северу от Казани. Лучше ехать на машине но можно и на автобусе. Стоимость проезда от 170 рублей. Стоимость экскурсии около 100 рублей. Всю информацию лучше уточнять по тел. 8 (84369) 21-957.

Дом, где в 1887-1989 гг. жила семья Ульяновых в поселке Ленино-Кокушкино

Поселок расположен в 10 км к северу от районного центра Пестрецы. Село известно со времен Казанского ханства. До 1924 года село называлось — Кокушкино, а затем до 1964 года - Ленино, а после объединения с деревней Апакаево в 1964 году - Ленино-Кокушкино.

Деревня Кокушкино была имением Александра Бланка - деда Ленина по матери, отца Марии Александровны Бланк, в замужестве Ульяновой. Будущий вождь революции жил здесь в своей первой ссылке, готовился к восстановлению в университете и читал запоем Чернышевского.

Двухэтажный дом где он жил сгорел в 1902 году, его сожгли местные жители. Восстанавливать усадьбу начали в в 30-е годы по рукописям хозяина поместья. В 1939 году в сохранившемся после пожара флигеле дома был создан музей. А в 2004 году деревня Ленино-Кокушкино получила статус природно-исторического заповедника.

Однако на сегодняшний день некогда процветающая усадьба находится в запустении, туристы не посещают эти края. Хотя есть что-то чарующее в этом местечке, которое когда-то вечерами становилось центром передовой политической мысли.

Как добраться: Усадьба находится в 35 км от Казани. Знаю, что туда проводят экскурсии школьникам. Также есть огранизованные экскурсии из Казани от нацмузея, стоимость - 450-470 рублей.

Усадьба купца Стахеева в Нижнекамском районе, п. Красный ключ

Взглянув на фото, можно подумать, что это Петербург. Но нет, это Нижнекамск. Точнее поселок Красный ключ в 5 минутах от города на берегу Камы. А этот дом, то что осталось от владений знаменитой купеческой династии Стахеевых.





В 1882 елабужский меценат покупает эти земли и строит несколько ошеломляющих для того времени построек. До наших дней сохранился лишь один каменный особняк и фонтан со скульптурой мальчика на святом роднике. В народе двухэтажный дом, похожий на дворец с открытыми верандами и узорчатыми крылечками, называют Чикинским домом.

Офицер Чикин был мужем дочери купца, который своими изменами отправил наследницу в психиатрическую лечебницу, тем самым оставив дом одичать. Дело было в преддверии революции, после которой все имущество как известно национализировали и нашли усадьбе новое "полезное" применение: детский сад, школа, сельпо, отделение милиции, инкубатор птицефабрики, администрация посёлка и в конце концов пристанище бездомных.

Сейчас внутри усадьбы сохранилась только красивейшая печь с изразцами. Роскошный деревянный дом на предпоследней фотографии - дача Стахеевых, она сгорела в 1967 году. По описаниям дом окружали сады, оранжереи и дендрарии, круглый год там росли отборные сорта фруктовых деревьев и тропических растений!

Говорят от этого дома проложена подземная пещера под Камой, и там закопан клад богачей. Ещё никто не нашёл. В начале 2017 горел и каменный дом, о нем наконец-то вспомнили, и теперь появилась надежда на его реконструкцию. Надеемся и ждем.

Усадьба удобна тем, что можно совместить несколько экскурсий. Посетить сам Нижнекамс, знаменитый Красный Ключ и усадьбу.

Как добраться: Надо ехать из Казани в Нижнекамск. Дорога занимает 3-4 часа. Можно добраться на машине или на автобусе. Стоимость проезда на автобусе - 250-300 рублей.

Усадьба Щеткина в Лаишевском районе, с. Среднее Девятово

Село Среднее Девятово было основано русскими переселенцами примерно в 1560-х годах, то есть после завоевания Казанского ханства Иваном Грозным.

Сначала селом владело дворянство Змеева, а потом село находилось в руках помещика Степана Степановича Могилатова. В 1880-е годы его усадьбу и всю землю, оставшуюся после выкупа крестьянами, приобрёл богатый казанский купец, промышленник и меценат Павел Васильевич Щеткин, владевший также имениями в сёлах Смолдеярово, Сокуры и Янцеварово. Помимо гостиничного бизнеса, Щеткин владел самыми крупными в Казани ювелирным и мануфактурными магазинами, крупнейшим в Поволжье меховым производством. Но путь до успешного предпринимателя был тернист и некороток.

Имение включало в себя не только усадьбу, но и 1155 десятин земли. Здесь он оборудует конезавод, где разводит орловских рысаков и арабских скакунов. Лошади были его большой страстью. В 1884 году Павел Васильевич открыл в селе Среднее Девятово земскую школу, при нём в деревне летом работали детские ясли.

О судьбе П. В. Щетинкина ходило много слухов. Когда началась революция, барин, спасаясь от преследования новых властей, выехал в направлении Омска. Всё, что нажил за долгую жизнь, Щетинкин бросил. Через год решением схода барское добро разделили между крестьянскими дворами. Одним досталась корова, другим — лошадь, третьим — имущество…

Сохранился целиком лишь барский дом, и то потому, что его отдали под школу. Много лет в нём учили деревенских детей.

Как добраться: Село находится в 17 км от Лаишево. Надо ехать из Казани в сторону Оренбурга. На автобусе не доберешься, поэтому лучше ехать на машине.

Усадьба помещика Дмитриева, Бугульминский район, с.Петровка

Бугульминский край богат не только нефтью, но и удивительными пейзажами. Старинный лес "Петровские сосны" рядом с. Петровка в конце XIX века очень приглянулся инженеру П.П. Дмитриеву.

Здесь он и расположил свой загородный особняк. Именно Петр Петрович подарил Бугульме железную дорогу, а с ней и развитие города, рабочие места и хлеб. А ещё он был председателем земской управы, мировым судьей и одновременно директором детского приюта. Однако советской властью он был расстрелян как и многие контрреволюционеры... А дом продолжал жить своей жизнью, там расположили базу отдыха местного завода.

Усадьба и мельница рядом (все по проекту помещика) напоминают средневековые сооружения - башня, каменный фасад, вырез окон. Он, мне кажется, был романтик или рыцарь в душе. Увы, сейчас это действительно напоминает развалины 13 века...

Как добраться: Надо ехать из Казани в Бугульму (4,5 часа), оттуда еще 15 км до села Петровка. Лучше добираться на машине.

Усадьба Шашина в Чистополе

Усадьба - памятник градостроительства и архитектуры XIX века. Петр Шашин был купцом I гильдии. После смерти отца он, унаследовав половину отцовского состояния стал владельцем трех ветряных мельниц, имел торговые фактории в Казани и Рыбинске, два маслобойных завода и несколько круподельных предприятий.

Он был старообрядцем. В целом в XIX веке Чистополь был не только важным экономическим центром, но и местом концентрации старообрядчества, движения. И вклад купца был в это вопросе велик.

В 1889 г. П.М. Шашин устроил на территории своей усадьбы молельный дом, а позднее выстроил для молельни новое здание по проекту техника городской управы Николая Паренсова. В 1907 г. на средства П.М.Шашина открывается старообрядческое училище.

Как добраться: Из Казани до Чистополя ехать в среднем 2 часа (136км). Можно добраться на автобусе, стоимость билета от 200 рублей.