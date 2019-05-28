В Казани вдвое уменьшилось количество секс-шопов

В Казани за 2 года количество секс-шопов уменьшилось на 47,2 процента, это самый большой показатель среди 15 городов-миллионников. Об этом сообщает "Коммерсант".

В целом среди городов-миллионников магазинов интимных товаров стало меньше примерно на 30 процентов, а продажи через интернет в сегменте выросли на 35 процентов.

Единственный город, где наблюдается положительная динамика,— Ростов-на-Дону, там количество секс-шопов за два года выросло на 14,3 процента.

В компании Ozon заявили, что покупка таких товаров уходит в Интернет.

- Многим потребителям удобнее совершать такие деликатные покупки через интернет, так как весь путь от выбора товаров до оформления заказа клиент проходит самостоятельно, может спокойно подобрать интересующий товар дома, а не выбирать его в магазине и общаться с продавцами, - сообщили в компании.