В Казани в «Меге» подростки избили «чужака» из другого района с сестрой

В Казани на парковке ТЦ "Мега" подростки избили 17-летнего парня и его 17-летнюю подругу, появилось видео избиения. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Инцидент случился еще на прошлогодних новогодних каникулах, но резонанс случился после массового избиения другого подростка около казанской школы. 7 января парень, проживающий в Соцгороде, встретился с троюродной сестрой, проживающей в Азино. Уже в ТЦ они компанию увидели подростков 13 - 16 лет, у одной из девушек из этой компании был конфликт с сестрой парня.

По словам матери школьницы, подростки, которых было человек 20, потащили их на подземную парковку ТЦ, где одна из девушек сказала: "Бейте его! Он из другого района!".

Сначала первый парень трижды бьет схваченного кулаком в лицо, в это время одна из девушек держит жертву сзади за руки, затем его ударяют еще трое парней, а также несколько девчонок. Его сестру избили ее знакомая с "напарницей".

В результате пострадавший парень пролежал в больнице около месяца с двусторонним переломом нижней челюсти и многочисленными ушибами, а у его сестры был диагностирован перелом носа.

На участников избиения парня возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", в деле есть четверо подозреваемых. Однако дело до сих пор не передано в суд. На 13-летнюю и 15-летнюю участниц избиения его сестры дело не возбудили, так как "на момент совершения преступления они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность".