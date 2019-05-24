В Казани владельцы кафе под Кремлем надстроили третий этаж. Их ждет суд

В Казани будут судить владельцев кафе "Антикремлин" у Кремля, незаконно построивших третий этаж здания, сообщили в Комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

В ходе проверки чиновники выяснили, что на объекте "Дом жилой, конца XIX в." по улице Батурина, дом 12 был надстроен третий этаж каменного двухэтажного здания с односкатной крышей, из-за чего были потеряны декоративные элементы: центральный фронтон на главном фасаде и фронтон бокового ризалита.

Отмечается, что здание является предметом охраны исторического поселения регионального значения. На владельцев были составлены протоколы об административных правонарушениях, их рассмотрит суд.

Также от владельцев здания потребовали снести лишний этаж.