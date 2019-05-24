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В Казани владельцы кафе под Кремлем надстроили третий этаж. Их ждет суд

Cегодня, 14:19 283 7 Автор: prokazan.ru
При этом этаж они должны будут снести

В Казани будут судить владельцев кафе "Антикремлин" у Кремля, незаконно построивших третий этаж здания, сообщили в Комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

В ходе проверки чиновники выяснили, что на объекте "Дом жилой, конца XIX в." по улице Батурина, дом 12 был надстроен третий этаж каменного двухэтажного здания с односкатной крышей, из-за чего были потеряны декоративные элементы: центральный фронтон на главном фасаде и фронтон бокового ризалита.

Отмечается, что здание является предметом охраны исторического поселения регионального значения. На владельцев были составлены протоколы об административных правонарушениях, их рассмотрит суд.

Также от владельцев здания потребовали снести лишний этаж.

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комментарии

Горожанин
2
28 мая 2019
14:54
Снести абсолютно весь исторический центр , и обвинять в этом какую то мелочь - хуцпа в чистом виде .
Ага
0
28 мая 2019
15:05
Сарай какой то.
Горожанин
0
28 мая 2019
15:33
Совсем уж колхозный 3 этаж у них вышел
Горожанин
0
28 мая 2019
16:03
Мда уж, ну и видок у 3-го этажа, определенно надо сносить...
Жаба ты
0
28 мая 2019
16:04
Что снесли бараки старые покосившиеся дома . Я здесь прожил всю жизнь и знаю как там было. Так что не гундите и не пыхтите. Все что было нужно оставили. Ты не был на федосеевской в годах так 1960 Х .
В ответ на комментарий пользователя
Снести абсолютно весь исторический центр , и обвинять в этом какую то мелочь - хуцпа в чистом виде .
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Горожанин
0
28 мая 2019
16:05
зачем этот 3 этаж там нужен был, это даже небезопасно явно
Жаба ты
0
28 мая 2019
16:06
Меня очень умиляет когда [***] рассуждают о сносе центра города.
В ответ на комментарий пользователя
Снести абсолютно весь исторический центр , и обвинять в этом какую то мелочь - хуцпа в чистом виде .
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