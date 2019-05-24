Медведицу, живущую в гостинице под Казанью, выпустили на волю

7-летнюю медведицу Варю, живущую в клетке гостиницы "Дубай" под Казанью, выпустили на волю и отправили в Марий Эл, об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Напомним, все началось с поста во "ВКонтакте", что "в конном клубе на Высокой Горе" держат мишку "в супер-маленьком вольере, с кучей пластика в бассейне, где тухлая вода". Узнав об этом, некоторые горожане даже выразили готовность обратиться в МВД, дабы привлечь владельцев косолапого по статье "Жестокое обращение с животными". Впрочем, заявление так и не было написано.

Однако собственника земельного участка, на котором находилась медведица, привлекли к административной ответственности по статье "Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений", сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

21 мая медведицу передали в Удмуртский республиканский союз обществ охотников и рыболовов, с которым договорилось руководство базы отдыха. У них уже есть несколько бурых медведей, они там займутся их размножением.