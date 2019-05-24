В Казани осудили экс-хоккеиста «Ак Барса», избившего девушку на дороге

В Казани в мировом суде сегодня наказали бывшего хоккеиста "Ак Барса" Дмитрия Обухова, избившего девушку во время дорожно конфликта, о вердикте сообщает "Татар Информ".

Напомним, 12 апреля на улице Дзержинского Снежанна Долгих на своем авто преградила проезд "Мерседесу" (без номерных знаков) спортсмена, что и стало причиной конфликта. Обухов ударил ее по голове и разбил телефон, женщина обратилась с заявлением в полицию, было возбуждено административное дело по статье "Побои".

Суд принял решение, что Обухов должен будет выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей в счет государства. Отмечается, что хоккеист свою вину не признал.

Обухов выступал за "Ак Барс" с 2005-го по 2011-й, и с 2012-го по 2018 год, он трижды в их составе выигрывал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018).