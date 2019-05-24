В Татарстане отправили в колонию экс-главу исполкома за взятку в 880 тыс рублей

В Татарстане осудили экс-главу исполкома Чистополя Александра Заиконникова, которого по делу о взятке приговорили к 4 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте суда.

По данным Следственного комитета, в 2017-2018 гг между исполкомом Чистополя и местными фирмами, которыми руководил бизнесмен Рамиль Ситдиков, были заключены контракты на сумму 70 млн рублей на выполнение работ по уборке и благоустройству улиц города. При этом Заиконников сообщил Ситдикову, что он подпишет акты выполненных работ лишь в случае передачи ему денежного вознаграждения. В результате с июня по декабрь 2018 года Ситдиков передал Заиконникову денежные средства на сумму 880 тыс рублей.

В начале января чиновник был задержан, при этом в отношении учредителя фирмы и ее директора уголовное дело прекращено в связи с раскаянием.

- Заиконников в последнем слове в содеянном раскаялся, просил строго не наказывать. Приговором суда Заиконников за совершение указанного преступления осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - говорится в сообщении на сайте суда.