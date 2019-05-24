В Казани скончалась мать девочки, погибшей в столкновении фуры и пяти авто

В Казани сегодня в больнице скончалась 34-летняя женщина, мать 3-летней девочки, которая погибла накануне в столкновении грузовой фуры и пяти автомобилей. Об этом сообщили в Минздраве по РТ.

ДТП случилось на пересечении трассы М7 с улицей Центральная в поселке Новониколаевский, 36-летний водитель фуры Volvo заснул за рулем и на полном ходу протаранил несколько машин, стоявших на светофоре. Сначала он врезался в Chevrolet Cruze под управлением 34-летней женщины, который отбросило на "Ладу Приора" под управлением 59-летнего водителя, который отбросило на Nissan Almera, который выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с "Газелью" и Volkswagen Polo.

Девочка из Chevrolet скончалась на месте, несмотря на то, что во время удара она находилась в детском удерживающем кресле. Ее мать скончалась сегодня в больнице. Еще один ребенок сейчас находится в реанимации, получившие травмы мужчина и женщина лежат в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Водитель грузовика не пострадал, он сам рассказал, что после тяжелого рабочего дня за рулем устал и не заметил, как задремал прямо на ходу. Проснулся уже после ДТП.

- Вы не поверите, забрать жизнь у человека, еще у маленького – да, это непростительно, - цитирует телеканал "Эфир" его слова.

ГИБДД продолжает расследование ДТП.