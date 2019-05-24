СМИ: «Рубин» предлагал Бердыеву сократить зарплату в 10 раз

«Рубин» предложил главному тренеру Курбану Бердыеву пойти на сокращение заработной платы в 10 раз – с 3 млн евро в год до 300-400 тысяч евро. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Сам Бердыев сообщал клубу, что готов пойти на понижение, но не известно о размерах уступки.

В казанском клубе, впрочем, готовятся к отставке тренера, руководству не понравилось, что Бердыев ранее отказался пойти на понижение зарплаты, а заговорил об этом только под конец сезона.

На данный момент Бердыев получает в «Рубине» 3 миллиона евро в год, а его штаб – 1,5 миллиона евро. Зарплата всех игроков клуба составляет 6 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Бердыев после поражения от «Краснодара» рассказал о своем будущем в клубе. «Через несколько дней после этой игры будет принято решение о моем будущем. Будет разговор с советом директоров, после чего примем решение», — заявил Бердыев в эфире «Матч!».