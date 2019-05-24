В Казани автомобиль сбил ребенка на велосипеде на переходе: есть видео

Вчера днем на улице Рихарда Зорге на пешеходном переходе был сбит мальчик на велосипеде. Момент ДТП попал в камеру видеорегистратора едущего позади автомобиля.

На кадрах видно, как автомобиль “Лада Ларгус” тормозит на светофоре, ожидая поворота направо. Дождавшись зеленого сигнала, водитель пропускает пешеходов и начинает поворот. В этот момент на “зебру” вылетает юный велосипедист и тут же попадает под колеса. В итоге мальчик доставлен в больницу с травмой ноги.

В соцсети спорят, кто виноват в данной аварии: велосипедист, который не спешился или водитель, который начал движение. Сейчас в этом разбираются инспекторы ГИБДД.