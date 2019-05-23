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14:57, сегодня
В Татарстане на трассе М-7 столкнулись две грузовые «Газели»
14:12, сегодня
Тест: только гений сможет решить эти задачки на логику и получить оценку «5»
11:45, 23.05.2019
В Казань приезжает театр классического балета “Moscow State Ballet”
13:44, сегодня
В Челнах начальник подрался со своим подчиненным. Его срочно госпитализировали
13:16, сегодня
Под Казанью осудили экс-главу поселения за земельные махинации
11:21, сегодня
В РТ директора предприятия осудили за сокрытие 21 млн рублей от налоговой службы
10:00, 22.05.2019
Расцветайте вместе с летом: жаркие обувные цены
10:32, сегодня
В Челнах женщина бросила в полицейского тапки. Ее осудили
10:11, сегодня
Экс-депутат РТ рассказал о еще одной жертве ДТП, в котором погибла его дочь
09:35, сегодня
В Казани суд присяжных признал виновными нацистов в убийстве студента из Чада
06:19, сегодня
Сегодня в Казани воздух прогреется до +16 градусов
19:44, 24.05.2019
Казань сегодня: тепло и отключение аналогового телевидения
17:47, 24.05.2019
В РТ мужчина судится с приставами, которые дважды не пустили его за границу
17:22, 24.05.2019
В Татарстане отложили срок отключения аналогового телевидения
16:59, 24.05.2019
В КФУ рассказали, когда в Казань вернется тепло
16:45, 24.05.2019
На улице Бондаренко горел многоэтажный дом: спасли 11 человек
16:37, 24.05.2019
В Челнах мужчина ограбил прохожего, пригрозив расстрелять его из зажигалки
16:14, 24.05.2019
Киноафиша ProKazan: что посмотреть из фильмов?
15:47, 24.05.2019
Под Казанью будут судить мужчину, убившего знакомого после игры в карты
14:59, 24.05.2019
СМИ: в Челнах при прокладке кабеля нашли человеческие останки
14:32, 24.05.2019
Госжилфонд РТ отсудил у ПСО «Казань» более 870 млн рублей
14:22, 24.05.2019
Наставница дочери Алсу не приедет на спецвыпуск «Голос.Дети»
14:02, 24.05.2019
Около «Меги» Land Cruiser перевернулся на крышу
13:24, 24.05.2019
В Казани ищут очевидцев наезда на 10-летнюю девочку
12:19, 24.05.2019
Летевший из Москвы в Ижевск самолет совершил экстренную посадку в Нижнекамске
12:14, 24.05.2019
В Казани депутаты побывали в собачьем приюте, где убивают больных животных
11:46, 24.05.2019
Челнинка переехала в Германию и зарабатывает на фото в латексе
11:38, 24.05.2019
Стало известно, что случилось с семьей, найденной зарезанной в Татарстане
11:09, 24.05.2019
Штормовое предупреждение: в Татарстане похолодает до -3 градусов
10:31, 24.05.2019
В Дербышках пройдет новый митинг против строительства дороги
09:52, 24.05.2019
ВСМ Москва – Казань могут построить за счет гособлигаций
09:10, 24.05.2019
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09:08, 24.05.2019
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19:43, 23.05.2019
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18:00, 23.05.2019
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17:26, 23.05.2019
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17:14, 23.05.2019
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17:04, 23.05.2019
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16:19, 23.05.2019
Сильный ливень идет в Казани уже несколько часов: фото и видео из соцсетей
15:46, 23.05.2019
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Cегодня, 14:12 364 5 Автор: prokazan.ru

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комментарии

Горожанин
0
25 мая 2019
14:24
Зачем отвечать на глупые вопросы?
Горожанин
0
25 мая 2019
14:30
Вы, гении, у вас же хорошо развито логическое мышление. Ответьте мне на один простой вопрос. Проезд на автобусе стоит 27 рублей, а на метро тоже 27 рублей, сколько у вас денег есть в каждом кармане?
Горожанин
0
25 мая 2019
14:45
у смирительной рубахи нету карманов :-P
В ответ на комментарий пользователя
Вы, гении, у вас же хорошо развито логическое мышление. Ответьте мне на один простой вопрос. Проезд на автобусе стоит 27 рублей, а на метро тоже 27 рублей, сколько у вас денег есть в каждом кармане?
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Горожанин
0
25 мая 2019
14:47
Рупь не деньги, рупь - железка )
Горожанин
0
25 мая 2019
14:59
Вопрос мэру ?
В ответ на комментарий пользователя
Вы, гении, у вас же хорошо развито логическое мышление. Ответьте мне на один простой вопрос. Проезд на автобусе стоит 27 рублей, а на метро тоже 27 рублей, сколько у вас денег есть в каждом кармане?
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