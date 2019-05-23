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Тест: только гений сможет решить эти задачки на логику и получить оценку «5»
Cегодня, 14:12 364 5
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Тест от ProKazan.ru: насколько справедлива наша судебная система?
Знаете ли вы татарский? Пройди тест портала ProKazan.ru и проверь свои знания!
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