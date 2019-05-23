В Татарстане отложили срок отключения аналогового телевидения

В Татарстане отложили отключение аналогового телевидения, оно пройдет не в июне, а в октябре. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин, передает РИА Новости.

- Татарстан получил согласие на переход в четвертый этап, потому что 4 июня, то есть на следующий день после отключения (аналогового вещания - ред.) в Татарстане крупный праздник – Ураза-байрам. Так как основное население республики в культурном отношении составляют мусульмане, они все, соответственно, будут заниматься праздником, - сообщил Алексей Волин.

Вместо Татарстана на «цифру» перейдет Белгородская область.

Ранее сообщалось, как можно проверить, попадете ли вы под отключение. "Необходимо проверить, есть ли у вас буква "А" на экране телевизора. Если есть, то надо срочно разобраться со своим оборудованием и подключиться к "цифре". Это надо проверить, в том числе, и у своих пожилых родственников, - говорила директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина.