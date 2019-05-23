В КФУ рассказали, когда в Казань вернется тепло

В КФУ сообщили, что на следующий неделе с каждым днем будет становиться все теплее и теплее, об этом сообщил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы вуза Юрий Переведенцев.

В воскресенье, по прогнозу Гидрометцентра, будет облачно и без осадков: +20 градусов в дневные часы и +12 градусов – в ночные, с каждым днем будет становиться теплее.

- Мы выходим из области холода. Так, среднесуточная температура воздуха на декаду составит порядка 16 градусов со знаком плюс, таким образом, погода вернется к климатической норме. К концу месяца температура достигнет отметки +27 градусов, - уточнил Переведенцев.

Напомним, ранее сегодня в Татарстане объявили штормовое предупреждение, в республике похолодает до -3 градусов.