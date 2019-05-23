ВСМ Москва – Казань могут построить за счет гособлигаций

Для строительства высокоскоростной магистрали «Евразия», частью которой является ВСМ Москва – Казань, можно выпустить гособлигации, заявил президент РАН Александр Сергеев. Об этом он сообщил на заседании бюро межакадемического совета РАН и Национальной академии наук Белоруссии.

- По нашей оценке, стоимость проекта строительства высокоскоростной магистрали составляет от $200 млрд до $300 млрд в целом. <…> Такой проект, который гарантируется государством, может развиваться просто за счет выпуска облигаций,— пояснил глава РАН, передает ТАСС.

Интерес к инвестированию в проект ВСМ проявляют как западные и восточные банки, так и российские, «очень положительно относится к этому проекту Корея, и Китай интересуется», утверждает глава РАН.

Ранее президент России Владимир Путин выступил против строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань. Путин не одобрил этот проект, несмотря на поддержку идеи со стороны премьер-министра Дмитрия Медведева, он поддерживает проект альтернативной платной автодороги в Казань, также как и министр финансов Антон Силуанов.