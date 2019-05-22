Сильный ливень идет в Казани уже несколько часов: фото и видео из соцсетей

В Казани уже несколько часов продолжается сильный ливень, видео и фото появились в соцсетях.

В некоторых районах города прошел сильный град, затопило большое количество дорог в центре города.

Напомним, в МЧС предупредили, что дождь продлится до вечера.

- Почему так получается, если снег выпадает, то его не убирают с проезжей части, если идет дождь - не работают ливневки. Люди с трудом преодолевают реки ручей по проезжей части. От Советской площади и по улице Гвардейская не работают ливневки, - рассказал читатель портала.