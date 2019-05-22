Блог: казанец о том, как умирают профессии, а каждый из нас – стал товаром

Автор: Рустам Закиров

Многие писатели-футурологи фантазировали о том, как будут жить их дети: на чем передвигаться, чем питаться... Многое сбылось, многое – нет. Часто и мы в своих повседневных мыслях думаем: «А вот было бы по-другому… Удобнее, прозрачнее, проще…». Кто-то думает, а кто-то делает.



Было – стало

Если посмотреть на уровень прогресса за последние 20 лет, то можно сделать неутешительный вывод: места человеку становится все меньше. Еще буквально в начале 2000-х, мы еще искали информацию в библиотеках, энциклопедиях, советах друзей. Общаясь, черпали информацию, опыт окружающих. Теперь нам не нужно чужое мнение. В интернете (сидя в маршрутке, за рулем автомобиля, в кафе) мы находим все, что нужно.

Не прошло и 30-ти лет с момента, как мы вызывали такси с домашних телефонов и, не зная цену поездки, садились в автомобиль и ехали. А уже в месте назначения уповали на милость шофера, ожидая адекватную стоимость поездки. Теперь же мы, нажимая на экран смартфон, вызываем шофера, знаем его по имени, знаем на чем он приедет, куда повезет и сколько это стоит. Система сама спишет сумму оплаты с банковской карты, не спрашивая ни водителя, ни пассажира.

Еще лет 5 назад мы шли в магазин (а лет 15 назад – на рынок) за продуктами… Смотрели, выбирали, торговались. Это был не процесс, а практически ритуал. А сегодня мы в домашней атмосфере, сидя перед экраном, можем выбрать, купить, заказать доставку еды или товаров широкого потребления не только из соседнего магазина или кафе, но и из другой страны…

Раньше, заходя в банк, мы уповали на расторопность специалиста по ту стороны стойки. Просили быстрее провести платеж, попутно одаривая операциониста искренней улыбкой надежды. Сегодня мы заходим в приложение на смартфоне. Набираем бездушные команды и наблюдаем в режиме реального времени, как деньги, которых мы не видим, улетают человеку, которого мы не знаем.

Все это хорошо. Удобно, просто, прозрачно. Но сколько остается ли место человеку в человеческом пространстве? Я не противник прогресса. Отчасти я, по специфике своей работы, провоцирую и продвигаю этот прогресс в нашу жизнь. Но все чаще при реализации очередного проекта натыкаюсь на вывод: «То, что автоматизировано, не требует участия человека».



Умирающие профессии

Обдумывая свои изыскания, наткнулся уже не на человека, а целый ряд профессий, которые уходят из привычной нам жизни.

Диспетчер такси. Работа, которую с момента появления автопарков до прихода смартфонов и приложений выполняло бесчисленное количество людей по всему миру, сегодня все реже встречается на сайте вакансий.

Работа, которую с момента появления автопарков до прихода смартфонов и приложений выполняло бесчисленное количество людей по всему миру, сегодня все реже встречается на сайте вакансий. Бухгалтер. С момента широкого распространения интернета, всевозможных программ для ведения учета, уже не нужны бухгалтера на каждый участок предприятия, амбарные книги, счеты и калькуляторы. Ответственный человек, набрав команду в компьютере, выводит отчетность и, не проверяя, отправляет в надзорные органы. Малый бизнес может вообще отказаться от бухгалтера, отдавая свою отчетность на откуп предприятий сферы консалтинга.

С момента широкого распространения интернета, всевозможных программ для ведения учета, уже не нужны бухгалтера на каждый участок предприятия, амбарные книги, счеты и калькуляторы. Ответственный человек, набрав команду в компьютере, выводит отчетность и, не проверяя, отправляет в надзорные органы. Малый бизнес может вообще отказаться от бухгалтера, отдавая свою отчетность на откуп предприятий сферы консалтинга. Водитель. Сколько корпораций сегодня отказываются от этих кадров? А зачем они нужны? Давайте поменяем их на программу, которая по алгоритмам выберет оптимальный маршрут, заранее спрогнозирует наличие пробок, привезет к месту назначения и даже пожелает приятного дня.

Сколько корпораций сегодня отказываются от этих кадров? А зачем они нужны? Давайте поменяем их на программу, которая по алгоритмам выберет оптимальный маршрут, заранее спрогнозирует наличие пробок, привезет к месту назначения и даже пожелает приятного дня. Операционист в банке. Ряд крупных банков отказались от офисов обслуживания в городах, где количество клиентов насчитывается тысячами.

Не нужен человек. И все это в нашем человеческом мире.



Что дальше?

А дальше – еще проще, удобнее, прозрачнее. Системы автоматизации процессов активно входят в нашу жизнь, и уже не кажется такой диковинкой отправление декларации в ФНС в режиме реального времени, регистрация отношений online, консультация врача по видеосвязи. Уже не сложно представить, что нас по этой видеосвязи консультирует даже не врач, а робот, на телефонный звонок в инспекцию нам отвечает не человек, а программа с прописанным алгоритмом ответа. Вот и получается, что человек уже и не нужен. Даже профессии, которые еще сегодня кажутся социально ответственными, необходимыми, завтра окажутся не актуальны. Сколько сегодня студентов, которым завтра диплом уже не понадобится.



Мы сами стали товаром

Мы живем в эпоху всеобщего потребления: потребитель прав, потребитель волен выбирать, потребитель голосует своим кошельком. Мы даже радуемся, когда прилавки, забиты до отказа скоропортящимся товаром. Иногда вспоминаем времена дефицита, когда брали все, что успели схватить, а не выбрать. Теперь в магазине мы с презрением смотрим, когда до окончания срока годности молока остается меньше 3-х дней в магазине. Мы привыкли к комфорту, ругаемся: «Откройте пятую кассу, здесь очередь больше шести человек!» Выходя с работы, не хотим тратить время на пустое: очереди, ожидание, общение с незнакомцами.

Должно быть удобней! Проще! Прозрачней!

Но в то же время мы сами не поняли, когда стали товаром на полках, только не магазинов, а рынка. Рынка труда. Мы стали товаром, который, к сожалению, скоропортящийся и дорогой. Работодатели радуются, когда прилавки заполнены до отказа и сотрудниками с навешенными этикетками опыта, и свежими студентами с еще не разработанным концептом продажи себя.

Работодатели так же, как мы в магазинах, выбирают человека по критерию цена/качество. С презрением смотрят на людей предпенсионного возраста, но неоценимым опытом. Свысока наблюдают нового, еще не обученного студента.

Вот и получается: мы, потребляя и радуясь удобству и комфорту, тоже стали товаром, который потребляется ежедневно, а за ненадобностью выводится с рынка, когда наша работа автоматизирована и заменена бездушной железякой.

Я не противник прогресса. Я даже его сторонник, ведь все стало проще. Но в то же самое время, куда деваться человеку?