В Казани вынесли приговор о пожаре в «Адмирале»: кого и на сколько осудили

Кировский районный суд города Казани огласил приговор по делу о пожаре в торговом центре «Адмирал», который произошел в марте 2015 года, на пожаре погибли 19 человек.

Генеральный директор компании «Заря» (арендатора ТЦ «Адмирал») Гусейн Гахраманов по решению суда приговорен к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, его отца Гюльгусейна Наджафова осудили к 9,6 годам колонии.



Гендиректора «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина осудили на 9 лет колонии, заместитель Гахраманова по пожарной безопасности Николай Каекин получил 7 лет лишения свободы, судебные приставы Минзиля Сафина и Жанна Алпарова — 4,5 года и 7 лет лишения свободы соответственно. Специалиста инспекции Госстройнадзора РТ Галию Исаеву приговорили к 5 годам лишения свободы.



Рабочих Наиля и Ниязя Габдулхаевых осудили на 6 лет 6 месяцев лишения свободы, Фердинанда Ульданова также на 6 лет и 6 месяцев, бригадира Альберту Халикова на 4 года 6 месяцев, работавшего с горелкой Фаниса Мухаметханова на 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Пожар в ТЦ «Адмирал» произошел 11 марта, площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров, общая площадь обрушения здания торгового центра — 12 тысяч квадратных метров. Погибли 19 человек, более 60 пострадали.

По версии следствия, причиной трагедии послужило то, что здание не было предназначено для размещения в нем торгового центра, долгое время эксплуатировалось без разрешения и с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности. При этом в ходе суда сообщалось, что пожар случился из-за «воспламенения пенополистирола внутри сэндвич-панели, а также гидроизоляции в виде битума путем воздействия высокой температуры при осуществлении ремонтных работ»