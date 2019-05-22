Казанцам, выступившим против мечети под окнами, пообещали не резать там баранов

Совет аксакалов ДУМ РТ выступил с предложениями к недовольным строительством мечети казанцам, представители совета сообщили, что в новой мечети не будут резать баранов на Курбан-Байрам. Об этом сообщается на сайте ДУМ РТ.

Напомним, несколько дней назад жители домов по улице Академика Павлова выступили против строительства мечети на зеленой зоне, они устроили массовую акцию протеста с участием примерно 200 человек. В обращении горожан к мэру города Ильсуру Метшину говорится, что мечеть строится в 30 метрах от жилых домов на территории школы.

В ДУМ РТ сообщили, что участок под строительство мечети был выделен городскими властями несколько лет назад, так как все другие мечта были заняты, исполком предложил использовать участок, который, действительно, ранее был отведен, как часть территории школы №62. При этом данный участок "стал местом складирования мусора от алкогольных напитков, использованных шприцов и собачьих экскрементов".

После постройки мечети там не будут использовать звукоусиливающую аппаратуру во время призыва на намаз и не станут проводить обряды жертвоприношения. Также в ходе строительства мечети будет благоустроена территория и построена игровая площадка.