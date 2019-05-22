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Казанцам, выступившим против мечети под окнами, пообещали не резать там баранов

Cегодня, 09:40 100 6 Автор: prokazan.ru
При этом около нее построят детскую площадку

Совет аксакалов ДУМ РТ выступил с предложениями к недовольным строительством мечети казанцам, представители совета сообщили, что в новой мечети не будут резать баранов на Курбан-Байрам. Об этом сообщается на сайте ДУМ РТ.

Напомним, несколько дней назад жители домов по улице Академика Павлова выступили против строительства мечети на зеленой зоне, они устроили массовую акцию протеста с участием примерно 200 человек. В обращении горожан к мэру города Ильсуру Метшину говорится, что мечеть строится в 30 метрах от жилых домов на территории школы.

В ДУМ РТ сообщили, что участок под строительство мечети был выделен городскими властями несколько лет назад, так как все другие мечта были заняты, исполком предложил использовать участок, который, действительно, ранее был отведен, как часть территории школы №62. При этом данный участок "стал местом складирования мусора от алкогольных напитков, использованных шприцов и собачьих экскрементов".

После постройки мечети там не будут использовать звукоусиливающую аппаратуру во время призыва на намаз и не станут проводить обряды жертвоприношения. Также в ходе строительства мечети будет благоустроена территория и построена игровая площадка.

 
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комментарии

Горожанин
0
23 мая 2019
09:51
Детские сады и школы надо открывать
Ф1
0
23 мая 2019
09:56
Про то что динамики не будут использоваться говорить сейчас можно, но на деле, когда построят все врубят.
Горожанин
0
23 мая 2019
10:00
что новость про юбилей ̶м̶э̶р̶а̶ воры Ильсура убрали?
Горожанин
2
23 мая 2019
10:02
Радуют такие новости, единственные хорошим новости из этой страны.
Гость
0
23 мая 2019
10:05
Пусть поклянутся
Манштейн
0
23 мая 2019
10:12
Обещать много что можно, а потом начнется "ой да мы только на праздник врубили", "ой, да, сегодня будние дни, но мы не на полную мощность". А детская площадка будет тупо за забором и для детей прихожан - я еще ни одну мечеть или церковь без забора не видел. И ничего с этим уже не сделаешь потом. Лучше пресекать в корне.

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