Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг победы дочери в шоу «Голос.Дети»

Певица Алсу прокомментировала скандал с победой своей дочери в шоу в «Голос.Дети», в прямом эфире радиостанции «Серебряный Дождь» она заявила, что ее дочь и другие участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры».

- Но я думаю, что все должно хорошо закончиться, - добавила она.

Алсу, отвечая на вопрос, примет ли участие в повторном финале «Голоса» ее дочь, заявила, что это решение примет сама Микелла.

- Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама, - сказал артистка.

Напомним, спецвыпуск с участием всех финалистов шоу «Голос.Дети», итоги которого были аннулированы, состоится на Первом канале 24 мая.

Финал и суперфинал прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу набрала больше всего голосов и одержала победу. Результат стал поводом для активной дискуссии в соцсетях. В частности, пользователи называли итоги конкурса проплаченными, а номера — позором.