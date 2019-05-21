В Казани начали сносить оставшиеся здания казарм Октябрьского городка

В Казани сегодня начали снос оставшихся зданий Арских казарм в Октябрьском городке, сообщили казанцы в соцсетях.

На улице Николая Ершова, где расположены казармы, заработала строительная техника, территория вокруг казарм огорожена.

Напомним, в марте уже проводился нос одного из зданий. Тогда было демонтировано здание 1910 года постройки, состоящее в комплексе бывших Арских казарм, в котором когда-то размещались части старой императорской армии. Впоследствии работы были приостановлены.