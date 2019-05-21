Роспотребнадзор прокомментировал запрет раздельных купальников в Татарстане

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы России о бассейнах позволяют женщинам купаться в раздельном купальнике, однако бассейн может устанавливать собственные правила, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в группе администрации города Набережные Челны в социальной сети "ВКонтакте" жительница города Наталья Абрамова пожаловалась, что ей запретили купаться в раздельном купальнике в городском бассейне.

В ведомстве уточнили, что внутренние правила бассейна могут регулировать форму одежды, включающие в себя шапочку, тапочки и купальник, а также режим пользования душевыми и саунами. Распорядок каждого учреждения разрабатывается индивидуально.

Таким образом, как сообщает Роспотребнадзор, жительница Челнов нарушила внутренние правила бассейна.