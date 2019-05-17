Казанцы митингуют: они против мечети на улице Академика Павлова

В Казани жители домов по улице Академика Павлова выступили против строительства мечети на зеленой зоне, накануне они устроили массовую акцию протеста с участием примерно 200 человек. Об этом сообщает "Regnum".

В обращении горожан к мэру города Ильсуру Метшину говорится, что мечеть строится в 30 метрах от жилых домов на территории школы,

- Против 90%. В том числе мусульмане. Нас никто не слушает, - сообщается в обращении.

В паспорте объекта говорится, что строительство начнется во втором квартале 2019 года, а завершится в 2022 году.

Отметим, в Екатеринбурге протесты против строительства собора Святой Екатерины вместо сквера начались 13 мая и длятся уже несколько дней. Активисты прорывались на стройплощадку, происходили столкновения с охранниками и силовиками. 30 человек приговорены к административным арестам на срок от 2 до 15 суток.