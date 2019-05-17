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архив ProKazan.ru

Казанцы митингуют: они против мечети на улице Академика Павлова

Cегодня, 15:42 364 12 Автор: prokazan.ru

В Казани жители домов по улице Академика Павлова выступили против строительства мечети на зеленой зоне, накануне они устроили массовую акцию протеста с участием примерно 200 человек. Об этом сообщает "Regnum".

В обращении горожан к мэру города Ильсуру Метшину говорится, что мечеть строится в 30 метрах от жилых домов на территории школы,

- Против 90%. В том числе мусульмане. Нас никто не слушает, - сообщается в обращении.

В паспорте объекта говорится, что строительство начнется во втором квартале 2019 года, а завершится в 2022 году.

Отметим, в Екатеринбурге протесты против строительства собора Святой Екатерины вместо сквера начались 13 мая и длятся уже несколько дней. Активисты прорывались на стройплощадку, происходили столкновения с охранниками и силовиками. 30 человек приговорены к административным арестам на срок от 2 до 15 суток.

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комментарии

Горожанин
3
21 мая 2019
15:55
дохлую свинью там закопайте и вопрос кончится :)
Горожанин
2
21 мая 2019
15:58
Чтоб наверняка рядом еще Димаса закопать с Агой.
В ответ на комментарий пользователя
дохлую свинью там закопайте и вопрос кончится :)
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Ага
5
21 мая 2019
16:02
Ты сначала 3,14зду под носом сбрей, прежде чем моё имя произносить. Нечестивец.
В ответ на комментарий пользователя
Чтоб наверняка рядом еще Димаса закопать с Агой.
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Гость
2
21 мая 2019
16:04
Все правильно, достали уже своими церквями и мечетями.
Горожанин
13
21 мая 2019
16:06
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
21 мая 2019
16:14
Иди порося доедай
В ответ на комментарий пользователя
Мечеть там нужна, пусть строят!
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Горожанин
15
21 мая 2019
16:19
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
1
21 мая 2019
16:21
Для чего она там нужна? Чтобы в очередной раз людям говорить терпите, на небесах воздаться?
В ответ на комментарий пользователя
Мечеть там нужна, пусть строят!
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Горожанин
0
21 мая 2019
16:32
Поражают фанатики религиозные. Что же вы веру то свою всем навязываете, верьте в кого хотите. При чем тут "всем нужен будет", Вам может и нужен....
В ответ на комментарий пользователя
Бесы, куда вы денетесь без бога, время придет всем нужен будет бог..
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ашотик
0
21 мая 2019
16:43
нижнекамски пастроили прям перид домам на мести парка
Жабы вы
20
21 мая 2019
16:49
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Жабы вы
20
21 мая 2019
16:50
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
21 мая 2019
16:56
Это миф.
В ответ на комментарий пользователя
дохлую свинью там закопайте и вопрос кончится :)
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Жабы вы
0
21 мая 2019
16:58
Поезжайте батенька в Казань там вас встретит месный патриот Кафтанов. Щеглов ваше блогородие , да , да Щеглов с дюженой крепеньких бабенок из роста .
В ответ на комментарий пользователя
Иди порося доедай
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