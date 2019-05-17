МВД получит 200 тысяч рублей от экс-полицейского, пнувшего казанца в пах

МВД России отсудило 200 тысяч рублей у экс-полицейского из Казани Марата Гараева, которого ранее осудили за пинок в пах казанца, после которого он лишился детородной функции. Об этом сообщили в Казанском правозащитном центре.

- Мы поддерживаем подобную практику регрессных исков к сотрудникам правоохранительных органов, осужденным за пытки. Ведь сейчас получается, что государство оплачивает грехи своих должностных лиц за счёт налогоплательщиков. А это десятки, если не сотни миллионов рублей ежегодно, - сообщил представитель пострадавшего юрист Андрей Сучков.

Напомним, инцидент произошел в апреле 2016 года. Командир отделения полка патрульно-постовой службы УМВД по Казани Марат Гараев приехал по вызову для задержания казанца. Однако его 33-летний знакомый стал возмущаться происходящим. Тогда, по версии следствия, Гараев повалил мужчину на землю и ударил ногой в пах, после нанес еще шесть ударов и применил слезоточивый газ.

В июле 2017 года Марат Гараев был признан виновным в превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ). Суд приговорил полицейского к 4 годам лишения свободы условно. Кроме того, ему запрещено работать в правоохранительных органах в течение двух лет. А в сентябре по инициативе потерпевшего Верховный суд Татарстана ужесточил наказание для Гараева, отправив его на 4,5 года в колонию общего режима.

МВД России выплатило пострадавшему 200 тысяч рублей, после чего ведомство подало в суд на своего бывшего сотрудника.