В Татарстан пришло тепло. Но не радуйтесь

В Татарстан пришла теплая погода, но такая теплая погода продлится недолго. Об этом сообщили в Гидрометцентре по РТ.

Сегодня в Татарстане ожидается до +17 градусов, уже завтра к границам республики подойдет теплый атмосферный фронт, из-за чего ожидается дождь, а днем температура воздуха составит +13..+18 градусов.

В четверг прогнозируется неустойчивая погода: ожидаются дожди, грозы с ветром. Температура воздуха ночью составит +7..+12 градусов, днем повысится до +17..+22 градусов.

Уже 24 мая в Татарстане похолодает, при этом осадки прекратятся.