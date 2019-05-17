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Минниханов отказался поддержать увеличение компенсаций за аварийное жилье

Cегодня, 10:45 336 7 Автор: prokazan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов не поддержал предложение увеличить компенсации за изымаемое жилье до "средней рыночной стоимости". Инициатором проекта выступил депутат Госсовета от КПРФ Артем Прокофьев, сообщает "Коммерсант".

Депутат предлагал увеличить компенсации до 46 тысяч рублей за кв. м либо предоставить собственникам квартиры аналогичной площади. Минниханов в ответ отметил, что эта инициатива противоречит законодательству РФ, так как "определение рыночной стоимости имущества, а также убытков относится к сфере гражданского законодательства, которое в соответствии со ст. 71 Конституции РФ относится к исключительному ведению РФ и не может быть урегулировано законом Республики Татарстан".

— Принятие законопроекта не поддерживаю,— заметил Рустам Минниханов.

Ранее уже власти Татарстана заявляли, что не намерены менять систему работы программы расселения собственников аварийного жилья, хотя с этим многие не согласны. "Я понимаю людей, которые живут в аварийном жилье. Они хотят получить больше квадратных метров. Но есть федеральный закон: оценивается имущество и делается компенсация. Мы решили выплачивать 11 тысяч с копейками. В других регионах даже меньшие суммы", - говорил Минниханов.

Сообщалось, что исполком Казани утвердил норматив стоимости 1 квадратного метра жилья, он составит 36 677 рублей. Такая стоимость жилья будет использоваться для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение недвижимости. 

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комментарии

Горожанин
0
21 мая 2019
10:57
Отлично про Конституцию вспомнил. Может еще пару статей перечитаете? Статья 2 - "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства." Статья 3 "Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону."
Горожани
0
21 мая 2019
11:21
И статью 31 тоже бы вспомнить, её совсем калом завалили.
Горожанин
0
21 мая 2019
11:22
Власти Татарстана не готовы менять систему разграбления населения.
Горожанин
0
21 мая 2019
11:28
Кто бы сомневался! Всем надо иметь жен= миллиардерш.Все слуги народа давно это используют.
Горожанин
0
21 мая 2019
12:09
Себе же не останется
Пукин
0
21 мая 2019
12:12
У них закон что дышло
В ответ на комментарий пользователя
Отлично про Конституцию вспомнил. Может еще пару статей перечитаете? Статья 2 - "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства." Статья 3 "Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону."
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Горожанин
0
21 мая 2019
12:17
РАССТРЕЛЯТЬ без суда и следствия на площади 1 мая!!!!
В ответ на комментарий пользователя
Отлично про Конституцию вспомнил. Может еще пару статей перечитаете? Статья 2 - "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства." Статья 3 "Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону."
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