В Татарстане из-за обмеления отменили рейсы туристических теплоходов

В Татарстане из-за обмеления рек отменили уже свыше 20 рейсов туристических теплоходов, пишет «РБК-Татарстан» со ссылкой на пресс-службу госкомитета по туризму. В ведомстве заявили, что сфера туризма недополучает прибыль.

В Великом Болгаре были отменены заходы семи теплоходов, на острове-граде Свияжск — два теплохода. В город Тетюши из 20 запланированных на май заходов состоялось только три.

Ранее сообщалось, что значительно вырос приток воды в камские водохранилища, решение о согласовании уровней водохранилищ было принято на совещании в Москве. В Минэкологии РТ уточнили, что по оптимистичному прогнозу, к 9 июня планируется достичь отметки 52 м.