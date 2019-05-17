В Казани осудят водителя, насмерть сбившего 15-летнюю девушку

В Казани будут судить юриста Назипа Каюмова, которого обвиняют в том, что он насмерть сбил 15-летнюю девушку на на перекрестке улиц Карла Маркса и Горького. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Напомним, ДТП произошло 10 марта. В 20:58 на улице Карла Маркса водитель иномарки, ехавший по крайней полосе, на высокой скорости сбил девочку, только начавшую переходить дорогу. У пострадавшей девочки в больнице диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга, перелом ключицы и ушиб легкого.

ГИБДД объявила водителя в розыск и попросила помощи у горожан.

13 марта стало известно, что водителя задержали. 20 марта девочка от полученных травм скончалась.

Свою вину мужчина полностью признал. Сейчас он находится в СИЗО. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.