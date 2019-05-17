В Казани отменили общегородской последний звонок

В Казани в этом году отменили общегородской "Последний звонок", об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.

Обычно общегородской "Последний звонок" проходил 25 мая, в этом году вместе него 26 июня пройдет единый выпускной бал. При этом сами школы с 23 по 25 мая пройдет свой собственный "Последний звонок".

По словам мэра Ильсура Метшина, власти учли пожелание выпускников всем вместе хорошо повеселиться после экзаменов, а не до.

- Сейчас рассматриваются несколько площадок, те звёзды, которые могут быть приглашены. Сначала мы доведем до конца это дело, а потом официально об этом сообщим, — сообщил начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.