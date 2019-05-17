В Казани лидера Либертарианской партии Михаила Светова облили «каким-то говном»

На 34-летнего члена Либертарианской партии, блогера Михаила Светова в Казани напали неизвестные. Об этом он написал в своем «Твиттере».

Светов прибыл в Казань с лекцией для своих сторонников, которая должна была начаться в гостинице «Сафар-отель» в 17.00. Когда блогер подходил к зданию, некто плеснул ему в лицо какой-то вонючей жидкостью и скрылся. Светов не стал отменять мероприятие, хотя начало лекции задержалось.

Как сообщают "Idel.Реалии", лекция началась в 17.21, Светова встретили аплодисментами. Также издание выяснило у службы безопасности отеля, что Михаила Светова ждали у входа четверо молодых людей. Как только либертарианец вышел из машины и пошел в отель, нападавшие, по словам охраны, облили его фекалиями из пластиковой упаковки от чипсов. Сразу после нападения молодые люди убежали. При этом соратники Светова рассказали, что нападавших было лишь двое.

Блогер сказал, что намерен подавать заявление и уверен, что хулиганы должны были попасть на камеры видеонаблюдения.