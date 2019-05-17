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В Казани лидера Либертарианской партии Михаила Светова облили «каким-то говном»

Cегодня, 20:30 296 7 Автор: prokazan.ru
Он приехал в столицу РТ прочитать лекцию

На 34-летнего члена Либертарианской партии, блогера Михаила Светова в Казани напали неизвестные. Об этом он написал в своем «Твиттере».

Светов прибыл в Казань с лекцией для своих сторонников, которая должна была начаться в гостинице «Сафар-отель» в 17.00. Когда блогер подходил к зданию, некто плеснул ему в лицо какой-то вонючей жидкостью и скрылся. Светов не стал отменять  мероприятие, хотя начало лекции задержалось. 

Как сообщают "Idel.Реалии", лекция началась в 17.21, Светова встретили аплодисментами. Также издание выяснило у службы безопасности отеля, что Михаила Светова ждали у входа четверо молодых людей. Как только либертарианец вышел из машины и пошел в отель, нападавшие, по словам охраны, облили его фекалиями из пластиковой упаковки от чипсов. Сразу после нападения молодые люди убежали. При этом соратники Светова рассказали, что нападавших было лишь двое.

Блогер сказал, что намерен подавать заявление и уверен, что хулиганы должны были попасть на камеры видеонаблюдения.

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комментарии

Горожанин
0
19 мая 2019
21:08
Значит получается ,какие то "молодые люди " объелись чипсов ,наложили свои какахи в упаковки из под чипсов и облили приезжего ,читающего лекции. Облили ,значит у них ещё и диарея после поедания чипсов . А это может быть дизентерия . Надо приезжему срочно в инфекционку обратится.
Горожанин
1
19 мая 2019
21:09
Один шизофреник облил чем то другого . И что? Это новости ?? Нет - это уровень вашей газетки. .
Горожанин
2
19 мая 2019
21:11
Чозапедик?
Горожанин
1
19 мая 2019
21:23
[***]
Горожанин
1
19 мая 2019
21:24
Парадокс! В заголовке слово [***] написано без звездочек...
В ответ на комментарий пользователя
Й
0
19 мая 2019
21:45
Секта?
Сократ
0
19 мая 2019
22:15
Синопсис : "На 34-летнего члена Либертар ианской партии, блогера Михаила Светова в Казани напали неизвестные. Об этом он написал в своем Твиттере ".
Резюме : Дураков поди много бьют. Чтобы выделится из этой толпы побиенных надо быть членом, не важно чего.

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