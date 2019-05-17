В Казани неизвестные открыли стрельбу с балкона

На улице Парковая в Казани неизвестные открыли стрельбу из травматического пистолета с балкона своей квартиры, передает "Татарстан 24".

Как выяснилось, эту квартиру снимали молодые люди. По словам соседей, с момента их заселения шумные разборки стали регулярными и порой происходили на лестничной площадке.

Накануне вечером жители дома услышали звуки выстрела. Приехавшим полицейским дверь квартиры никто не открыл.

Как рассказывают очевидцы, парни выбежали во двор, подобрали гильзу и скрылись на такси. Марка и госномер машины уже установлены, но план "перехват" результата не дал. Теперь подозреваемых будут искать по записям с камер, которые установлены возле дома.