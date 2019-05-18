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ProKazan.ru

У стадиона «Казань Арена» может появиться крыша

Cегодня, 10:20 90 2 Автор: prokazan.ru
Идея обсуждается в руководстве республики

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов, говоря о низкой посещаемости «Казань Арены», рассказал, что обсуждал с руководством республики идею строительства на стадионе крыши. Об этом Сайманов заявил в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

«Низкая посещаемость? Мы этим вопросом сами задаемся. Может быть, одна из причин – что холодно. У нас в регионе прохладная погода. У нас есть мечта, и мы это обсуждали с руководством республики — сделать крышу на стадионе. Я предлагал это, и с большим интересом все прислушались». 

По словам Сайманова, строительство крыши будет одним из шагов к увеличению посещаемости стадиона. Он уточнил, что идея реально обсуждается на уровне руководства республики.

«Я разговаривал с нашим министром, и он сказал, что металлоконструкции были сделаны с запасом и это позволяет сделать крышу», — рассказал Сайманов.

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комментарии

Горожанин
0
19 мая 2019
11:17
Смешные люди . Крыши у них нет .
Гость
0
19 мая 2019
11:45
Играть не пробовали?

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