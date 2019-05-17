Под Казанью начнут охранять старинную мостовую на обмелевшей Волге

Помощник президента РТ Олеся Балтусова рассказала, что открывшейся в результате обмеления Волги дореволюционной мостовой около Казани решено присвоить охранный статус, что позволит защитить ее от расхищения при помощи штрафов.

Совещание по данному вопросу состоялось накануне.

- В ходе дискуссии и рассмотрения материалов обследования решили ставить на охрану все покрытие как объект археологического наследия, - написала Олеся Балтусова на личной странице в Facebook.

После установки статуса выявленного памятника должна пройти процедура историко-культурой экспертизы, пока идет подготовка, эксперты смогут уточнить границы памятника, его локализацию, значение и название.

Решение взять старую дорогу под охрану принято в связи с попытками разобрать ее, пока не поднялась вода, на подъезде к дороге будут установлены стенды, предупреждающие об ответственности при заимствовании камней мостовой.

Напомним, ранее корреспондент ProKazan.ru прогулялся по открывшейся дороге вместе с известным историком, автором книги "Казань из окон трамвая" Алексеем Клочковым, который подробно рассказал об истории этого места, недолговечности самого явления, а также артефактах, которые можно найти на необычной локации.