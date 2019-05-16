В Казани задержали около 80 ОПГ-ников, отмечавших победу в футбольном матче

В Казани местные ОПГ устроили футбольный турнир, по окончанию которого около 80-и членов группировок были задержаны во время празднования. Об этом рассказал исследователь "казанского феномена" Роберт Гараев, подробности уточняет "Вечерняя Казань".

Всего в турнире, который проходил в середине апреля, принимали участие 14 команд из различных группировок города, фонд награждения составлял 150 000 рублей. В финал вышли три команды: "Мосбригада", "Грязь" и "Северские", отметить результате члены ОПГ решили в частном коттедже, для чего купили алкоголь и еду на 75 тысяч рублей.

- В коттедже парни отмечали победу "Мосбригады"... Были представители разных улиц и союзов, в основном друзья победителей... Менты в районе семи вечера тупо залетели на катик с автоматами, думали там походу оружие и наркота будет, - сообщил Роберт Гараев.

Он уточнил, что для вывоза всех участников праздника понадобились четыре "Камаза", а "поваров оставили, сказали им доварить плов и шурпу. А потом сами ели и бухали".

В МВД подтвердили факт инцидента.

- Сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью было задержано порядка 80 человек, среди них было много несовершеннолетних. У 15 задержанных в организме выявлены наркотические вещества, 26 человек отказались от медицинского освидетельствования на наркотики, в результате привлечены к административному аресту на пять суток, - сообщили в пресс-службе МВД по РТ.